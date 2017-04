L'avvocato Mattia Grassani, legale del Napoli, ha parlato del caso Higuain a Radio Marte: "Sentiremo parlare di questa vicenda ancora per molto tempo, attualmente siamo solo alle schermaglie iniziali. Si riunirà il tribunale di Napoli e prenderanno le loro decisioni. Il calciatore ha chiesto una grossa cifra alla società partenopea, ovvero un contributo di solidarietà, che in realtà il Napoli ha già versato. Il presidente De Laurentiis ritiene di non dover dare nemmeno un euro al signor Higuain, visto che tutto è in regola, anche nei pagamenti".