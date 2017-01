Alberto Grassi è da tempo al centro delle voci di mercato; il giocatore del Napoli in prestito all'Atalanta è seguito dall'Empoli che è ad un passo dalla chiusura dell'affare. Anche se c'è una trattativa in corso, Grassi è stato convocato da Gasperini per la gara di Coppa Italia contro la Juventus; nonostante questo la trattativa sembra comunque destinata ad andare in porto.