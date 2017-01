L’ex-attaccante della Fiorentina Francesco Graziani a Radio Bruno parla dei temi più scottanti di casa Fiorentina: 'Se ti danno 50 milioni, Kalinic va mandato via, a patto che arrivi subito un sostituto. Se per 25/28 si potesse prendere Zaza, farei subito il cambio. A me Zaza piace, vuole rilanciarsi, potrebbe sostituirlo bene. Conosce la Serie A…Ricordiamoci che anche Immobile all’estero ha fatto molto male. Il mio secondo nome è Defrel. Se pensate che il Napoli ha preso Pavoletti a 25…La Fiorentina dovrà essere brava a trovare subito un sostituto in caso di cessione. La stagione attuale non ha grandi prospettive'.