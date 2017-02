Ciccio Graziani, ex attaccante anche della Fiorentina, a Radio Bruno parla così della situazione in casa viola dopo la chiusura del mercato invernale: 'Saponara è una scommessa ma penso che Corvino abbia fatto bene a prenderlo. Vedremo ora come riuscirà ad inserirsi nella Fiorentina". E su Federico Chiesa ha aggiunto: 'Chiesa renderebbe meglio in un 4-3-3 e a Napoli lo vedono bene per sostituire Callejon'.