Ciccio Graziani, ex attaccante viola, a Radio Bruno sul mercato della Fiorentina: ‘Se Borja Valero sta bene i 32 anni non sono un problema, poi bisogna capire cosa pretende il giocatore o cosa vuole la Fiorentina. Io dico che se ti danno 10 milioni di euro si può vendere anche Borja. Il problema è che per ora non si sta parlando del suo sostituto. Se con i soldi di Borja Valero prendi Baselli io lo faccio subito’.