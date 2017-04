L'ex attaccante di Fiorentina e Torino Ciccio Graziani a Radio Bruno Toscana analizza così il momento dei viola ma anche le parole di Fabio Capello a proposito del bomber granata Andrea Belotti: 'Babacar? Con Sousa ha giocato e gioca poco e nonostante questo quando è in campo fa gol. Non si capisce perché quest’anno in determinate partite in casa non abbia giocato con Babacar-Kalinic e un trequartista alle loro spalle. Se va via il croato va acquistato un altro attaccante e poi toccherà al nuovo allenatore stabilire chi dei due impiegare, o magari anche insieme. Tello? In un 4-3-3 sarebbe l’ideale: se ce l’avessero avuto le big avrebbe avuto più possibilità di giocare nel suo vero ruolo e di non essere costretto a fare il terzino. Chiesa non può coprire tutto il campo, lo vediamo fare il terzino, l’esterno a tutto campo e l’ala, altrimenti roviniamo anche lui. Belotti meglio di Batistuta? Sono paragoni per dare fiato alla bocca. E’ presto per parlarne, aspettiamo qualche anno: se si riconferma in una big possiamo anche parlarne, ma per ora è presto'.