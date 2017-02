Campione del Mondo in Spagna nell'82, ma anche ex giocatore di molte squadre di A ed ex allenatore della Fiorentina, Ciccio Graziani non risparmia certo critiche all'indirizzo di Paulo Sousa, anzi mira proprio al bersaglio grosso: "Le scelte di Sousa sono state scellerate - ha detto Graziani a Radio Sportiva relativamente alla partita tra Milan e Fiorentina di ieri sera - ma possibile che nessuno gli dica nulla? Non si capisce perché abbia messo Saponara e non Babacar per riprendere il risultato. Fossi nell'attaccante senegalese gli direi: "Caro Sousa, continualo da solo questo campionato". E poi me ne andrei".