Ciccio Graziani , ex attaccante del Torino e della Nazionale italiana, ha commentato nel corso di Premium Weekend lo scivolone di Kamil Glik , che appena dopo il sorteggio ha postato su Facebook il suo brutto intervento ai danni di Giaccherini . Ecco la condanna di Graziani: " Io faccio il tifo per il Toro, ma questa entrata di Glik meritava 10 giornate , se lo prende bene gli distrugge la gamba. In più a metacampo , poi ha lasciato in 10 il Torino, che le ha buscate quel pomeriggio. Lui va a postare una foto così, che è ridicola. La testa dei calciatori ogni tanto andrebbe aperta per vedere cosa contiene. Ha fatto un fallo allucinante, ha lasciato in 10, ci ha fatto perdere... e oggi lo mette su Facebook? Lui doveva farla sparire e sperare che la gente non se la ricordasse: la Juve già vince 1-0 con il Monaco per questo autogol di Glik. Vince già uno a zero. Raggi e Glik, secondo me, per il blasone della Juve, per queste cose, già la soffrono, a livello psicologico ".