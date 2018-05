Ospite negli studi di Premium, l'ex attaccante di Torino e Roma, Ciccio Graziani, esprime il proprio dissenso sulla prestazione di Handanovic contro la Juventus e spiega come sia stato inappropriata anche la sostituzione di Spalletti, che sul finire del match ha mandato in campo Santon al posto di Mauro Icardi.



“Caro Handanovic, ti voglio bene perché penso sia uno dei più forti in Europa, però, su una palla inattiva, non va bene che resti fermo sulla linea con Higuain che ti segna a 3 metri dalla porta. Se ti rivedi l’azione devi darti anche due schiaffi, sai che devi prendere la palla con le mani, fai due passi e urli: “Mia” e la palla è tua. Se fosse finita 2-1, il cambio Icardi-Santon avrebbe dato forza a Spalletti. Ma metti Eder, mantieni lo stesso assetto tattico, uno rapido, uno veloce. Icardi-Santon è sbagliato in tutti i sensi”.