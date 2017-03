L’ex Fiorentina, Francesco Graziani dice la sua su Paulo Sousa, un tecnico che da qualche tempo a questa parte non riscuote più i consensi di prima. Queste le parole di Graziani a Radio24: 'Paulo Sousa? A me non piace. Non mi piace come gestisce la squadra in campo durante la partita. Dalla panchina non riesce mai ad incidere a cambiare le partite'.