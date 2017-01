Antoine Griezmann, stando a quanto riportato da ESPN, ha parlato delle tante voci di mercato sul suo futuro: ''Non mi piacciono queste domande sul mio futuro. A giocatori come Ronaldo, Messi o Bale non chiedete continuamente dove giocheranno, cosa faranno e dove saranno il prossimo anno, quindi non capisco perché lo chiedete a me. Io sono felice e sto bene all'Atlético; sono orgolioso di giocare per tifosi così, con compagni incredibili e con un allenatore fantastico. Non fatemi più domande sul futuro''.