Antoine Griezmann festeggia 27 anni e si prepara a infiammare il prossimo mercato estivo. Il calciatore francese, cresciuto nella Real Sociedad ed esploso definitivamente con la maglia dell'Atletico Madrid, ha rifiutato la proposta di rinnovo dei Colchoneros e ha annunciato che scioglierà presto le riserve sul proprio futuro.



PRIMA DEL MONDIALE - Proprio oggi, in occasione della conferenza stampa a due giorni dalla sfida tra la Nazionale francese e la Colombia, Griezmann ha dichiarato: "Il mio futuro sarà deciso prima del Mondiale. Voglio andare in Russia con la mente sgombra: il vero problema non è sapere dove giocherò, ma ricevere telefonate in un momento delicato. Ho detto a mia sorella che la decisione sul rimanere o meno a Madrid la prenderò prima di partire per la Russia". 85 giorni per fare la scelta giusta, poco meno di tre mesi in cui il francese deciderà quale maglia vestire l'anno prossima e continuerà a guidare l'Atletico verso il secondo posto in campionato e la conquista dell'Europa League.



LE BIG ALLA FINESTRA - Difficilmente Griezmann resterà all'Atletico. Il francese potrebbe essere il grande colpo estivo del Barcellona, pronto a rispondere a un possibile arrivo di Neymar al Real Madrid, affiancando il classe 1991 al trio formato da Messi, Suarez e Coutinho. Nelle ultime ore, secondo l'emittente spagnola TV3 il club catalano e l'Atletico Madrid avrebbero stipulato un accordo segreto secondo il quale gli azulgrana potranno contattare Griezmann solo in caso di definitivo no ai Colchoneros. Sullo sfondo, restano in piedi le piste Manchester United e Paris Saint-Germain: per Mourinho Griezmann è l'alternativa a Bale mentre i francesi potrebbero puntare sull'ex Real Sociedad in caso di addio di Neymar.