Espero que algun dia podamos volver a jugar juntos amigo ! #Hermano @11carlosV pic.twitter.com/qFt9yDqMcJ — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 4 aprile 2017

Antoineè tra i primi obiettivi per ildella prossima estate. In attesa di capire se lascerà l', l'attaccante francese ha mandato un messaggio via Twitter a Carlos Vela, suo ex compagno alla Real Sociedad: "Spero che un giorno potremo tornare a giocare insieme".