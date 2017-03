Porte aperte per tutti, o quasi. Dall'arrivo di Giampiero Ventura sulla panchina della Nazionale, è subito stata chiara l'intenzione del commissario tecnico di far entrare più ragazzi possibile nel giro azzurro. Per questo, l'ex allenatore del Torino ha riproposto gli stage, per cui tanto si era battuto Antonio Conte ai tempi in cui era ct. Sono già stati due i raduni organizzati a Coverciano, per testare soprattutto chi potrà far parte del gruppo azzurro in futuro: dai gioielli dell'Atalanta alle stelline della Serie B. Ma c'è anche qualcun altro che sogna l'Italia, un calciatore che è nato in Germania, ma già dimostrato di volere l'azzurro: Vincenzo Grifo.



ITALIANO DI GERMANIA - Classe '93, trequartista o esterno sinistro d'attacco, Grifo è tra i migliori talenti messi in mostra in questa stagione dal Friburgo, attualmente all'ottavo posto in classifica in Bundesliga, a un solo punto da quel sesto posto che vuol dire Europa League. Della squadra di Christian Streich l'italo-tedesco è anche il giocatore più decisivo, con otto gol e 12 assist in stagione, su 26 partite totali tra campionato e coppa di Germania.



SOGNO NER-AZZURRO - La carta d'identità dice che Grifo è nato a Pforzheim, nel Land del Baden-Württemberg e non lontano da Karlsruhe e Stoccarda, ma il cuore è italiano: "Io mi sento italiano. Lì ho gli amici e i parenti. La Nazionale? Quello sarebbe il più grande sogno: spero prima o poi di riuscire a realizzarlo. Ho giocato 5 partite con l'Under 20 italiana. Poi, mi ha anche convocato Di Biagio, con i più grandi dell'U21. Mi sento più che italiano, a casa mia si parla solo italiano e si mangia anche solo italiano. Il club dei sogni? L’Inter. Da piccolo avevo una sciarpa ma anche le lenzuola dell’Inter. E quando da bambino sei tifoso, nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta dell’Inter, probabilmente non diresti di no", dichiarava qualche anno fa. Ora, in attesa di realizzare il suo sogno nerazzurro, sta provando a convincere Venrua per realizzare quello azzurro, mentre porta il Firburgo in Europa.



