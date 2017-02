Ennesimo rinvio, ennesima spallata che rischia di far crollare i progetti romanisti. C'è il no di Beppe Grillo, leader del Movimento 5 Stelle, allo stadio della Roma. Nella giornata di ieri, il M5S ha fatto sapere che lo stadio giallorosso non può sorgere a Tor di Valle, facendo scatenare l'ira di James Pallotta ("E' una catastrofe") e della società intera, visto il comunicato di risposta: "L'area è sicura dal punto di vista idrogeologico e anzi il progetto, con investimenti totalmente a carico dei privati, va a sanare il rischio idrogeologico presente nel quartiere limitrofo di Decima, ben al di fuori del sito dove verrà progettato lo stadio e dove abitano oltre 10 mila romani".



CAUSA GIALLOROSSA - Questo no sa di chiusura definitiva, come il comunicato della Roma che non sembra sia disposta a trattare. Anzi, come scrive il Corriere dello Sport, la società giallorossa è pronta a chiedere un risarcimento danni di un miliardo di euro, che avrebbe un costa di 400 euro a cittadino, poi si aggiungono i soldi della fiscalità che i proponenti verserebbero al Comune, 140 milioni l'anno per sei anni. A questo si aggiungono le opere pubbliche che non verrano realizzate. Il no allo stadio, con una stima a ribasso, costerebbe 20 miliardi di euro (uno direttamente ai romani per una causa giudiziaria e uno di mancate entrate). E' pronta una gigantesca battaglia legale.