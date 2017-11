Il Mattino fa il punto sulle trattative per Grimaldo e Vrsaljko in casa Napoli: "Due trattative difficili: Grimaldo è valutato trenta milioni e piace a diversi top club europei tra i quali il Manchester United, su Vrsakjko c’è il veto dell’Atletico Madrid che non vorrebbe farlo partire e lo valuta venti milioni. Sia lo spagnolo che il croato sono stati nel mirino del Napoli già in passato: i discorsi sono ripartiti in questi giorni e potrebbero decollare a gennaio (sulla decisione del club spagnolo e del tecnico Simeone peserà anche la qualificazione o meno agli ottavi di Champions League)"