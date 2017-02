Caso clamoroso a Grosseto. Ieri era in programma il derby del girone E di Serie D, tra i padroni di casa e il Gavorrano capolista. Un derby che, però, non è stato giocato. I giocatori delle due squadre e gli arbitri si sono infatti presentati allo stadio Zecchini, ma l'hanno trovato chiuso. I collaboratori del presidente Pincione, senza stipendi da mesi, si sono dimessi in blocco. Al Gavorrano andrà la vittoria a tavolino, per 3-0.



PARLA SIBILIA - Sull'argomento è intervenuto anche Cosimo Sibilia, presidente della Lega nazionale dilettanti: "Tutto sarà messo all'attenzione della Procura Federale che, insieme al giudice sportivo, adotterà i provvedimenti di rispettiva competenza. Dal punto di vista regolamentare, tutto si è svolto nella norma. Le due squadre si sono presentate al campo e sono state riconosciute dalla terna arbitrale".