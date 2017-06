Lasciata la primavera della Juventus per la panchina del Bari, Fabio Grosso ha voluto salutare i bianconeri in un'intervista concessa a Jtv: "Voglio ringraziare tutti, continuerò a farlo. Sono stato orgoglioso di ciò che ho fatto, di aver avuto una responsabilità così importante e di questi 4 anni insieme. Volevo fare qualcosa di diverso, molto stimolante, come ho sempre fatto darò tutto me stesso per ottenere cose positive. Mi sono emozionato spesso ai saluti e sta succedendo ancora. Sono stati anni bellissimi. Sono stato in un ambiente che mi ha fatto crescere, mi ha stimato e mi ha fatto sentire importante. Non dimenticherò mai. Non capitano sempre opportunità del genere e sono contento che sia capitata a me. Sono tanti i momenti emozionanti, perché ho sempre messo tanta passione nel lavoro. Ho visto maturare e crescere tanti ragazzi, mi dispiace che il percorso si sia concluso così perché meritavamo di più. Però l’anno scorso è andata molto bene, poi aver visto tanti giocatori andare via per nuove esperienze: queste sono state le soddisfazioni più grandi. Al mio successore direi che si deve sentire un privilegiato a sentirsi parte di qualcosa di così speciale, mi piacerebbe che si mettesse a disposizione dei ragazzi perché i ragazzi hanno bisogno di questo al di là dell’aspetto tattico e tecnico. Bari è una sfida calda, bella, impegnativa e stimolante".