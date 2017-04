Ma diversamente da quello di Berlino, reso aneddotico da Bertolt Brecht, èIl giudice in questione si chiama Arturo, è un ex magistrato militare, e da dicembre si è convertito ins. Di lui si racconta che abbia delleFatto sta che nelle scorse ore la sua azione d’interdizione è giunta a coronamento, con. È notizia di ieri sera, data per primo dal sito spagnolo Voz Populi, che il direttore della testata Pedro G. Cuartango, i giornalisti Javier Sánchez, Paula Guisado e Quico Alsedo, e il presidente di Unidad Editorial, Antonio Fernández-Galiano, sono statiche in italiano possiamo tradurre inDacché esiste il giornalismo, l’attività d’inchiesta ne costituisce l’elemento più qualificante. E tale elemento si basa proprio sulla rivelazione d’informazioni riservate o occultate, a patto che si tratti di materiale di pubblico interesse.E lo era in special modo durante quei giorni di dicembre nei quali veniva divulgata la prima ondata di rivelazioni.per consentire che i redditi da diritti d’immagine di CR7 prendessero una più comoda destinazione fiscale.Le richieste di chiarimenti che i giornalisti avevano avanzato ai diretti interessati, come è prassi fare prima di pubblicare materiali sensibili, avevano innescato la controffensiva legale. È altrettanto di prassi che gli avvocati di chi ha interesse a non far divulgare certe informazioni provino a stopparne la pubblicazione. Ma ben raramente succede che i giudici diano loro retta.Ovviamente l’European Investigative Collaborations (EIC), il consorzio di testate capeggiato dalla rivista tedesca Der Spiegel che sta diffondendo i leak, è andato dritto per la propria strada.@pippoevai