Felipe Scolari, tecnico del Guangzhou Evergrande, ha parlato a ExtraTime del mercato cinese: "Abbiamo Ricardo Goulart, che è stato il miglior giocatore del campionato negli ultimi 2 anni, Paulinho è un nazionale brasiliano, poi ci sono Jackson Martinez e Alan. D’altronde di stranieri in campo ne vanno tre, per cui era inutile chiederne altri. E dopo la Supercoppa sono certo che ci leveremo altre soddisfazioni. Molti club cinesi hanno preso calciatori veramente validi. Alcuni, ovvio, hanno più chance di vincere: direi le squadre di Shanghai in primis, il Sipg di Villas Boas con Oscar e Hulk, e lo Shenua di Poyet con Tevez e Oba Martins, poi lo stesso Jiangsu appena battuto. C’è anche l’Hebei di Pellegrini, che oltre a Gervinho e Lavezzi si è rinforzato con Hernanes e i cinesi Zhang Chengdong e Zhao, e infine lo Shandong di Pellé, Papiss Cissé e Magath. ​La differenza in questo torneo non la farà solo chi manda in campo gli stranieri più forti, ma anche chi ha i migliori cinesi. Per esempio, nel 2016 Wu Lei ha fatto 14 gol per il Sipg. A occhio ci saranno ancora 2-3 anni di forti investimenti, qui c’è molta ricchezza. Quando anche i calciatori cinesi cresceranno, allora ci sarà un rallentamento nelle spese"