Compirà 46 anni tra un paio di settimane, ma Pep Guardiola pensa già al ritiro. A rivelarlo è stato lui stesso, durante un'intervista alla NBC: "Mi sto avvicinando alla fine della mia carriera da allenatore, ne sono sicuro".



'PROCESSO INIZIATO' - Una dichiarazione inattesa, soprattutto considerando che il tecnico catalano siede sulla panchina del Manchester City da appena sei mesi. "Starò a Manchester per le prossime tre stagioni o forse di più - ha continuato Guardiola - ma non starò in panchina fino a 60 o 65 anni. Quello che sento e che la fase che porta al mio addio è un processo che è già iniziato". In conferenza stampa, dopo la vittoria sul Burnley, Guardiola ha poi dichiarato: "Il City la mia ultima squadra? Sicuramente è una delle ultime".



21 TROFEI - Dopo il ritiro avvenuto nel 2006, dal luglio 2007 l'ex centrocampista di Roma e Brescia ha intrapreso la carriera da allenatore sulla panchina del Barça B, prima di passare, l'anno dopo, alla prima squadra dei blaugrana. In otto anni, tra Barcellona e Bayern Monaco, Guardiola ha vinto 21 trofei, tra cui due Champions League, tre Supercoppe Europee e tre Mondiali per club.