Intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola ha aperto un nuova polemica sul Var. "Noi del Manchester City avremmo voluto il VAR, ma altre squadre come Manchester United e Chelsea hanno detto no. Mi adeguo alla decisione, ma gli arbitri vanno aiutati. Oggi il calcio è più veloce, più rapido. Non sappiamo ancora se quello contro la Juve era rigore o meno per il Real Madrid".