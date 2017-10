A breve è atteso l’annuncio del successore di Carlo Ancelotti in casa Bayern Monaco. Come riporta Sky Deutschland, ieri(in Germania per partecipare all'Oktoberfest). Il presidente dei bavaresi avrebbe chiesto all'allenatore del Manchester City (ex Bayern) un parere sui vari candidati per raccogliere l'eredità di Carlo Ancelotti. I due sono rimasti in ottimi rapporti e - come testimonia il tweet del giornalista tedesco Chris Lymberopoulos - si sono incontrati in un ristorante italiano di Monaco.ha dichiarato Hoeness. A meno di clamorosi capovolgimenti di fronte,, ex allenatore di Mainz e Borussia Dortmund. Il Bayern ha valutato con attenzione anche le candidature di Luis Enrique e van Gaal, ma il favorito per raccogliere l’eredità di Ancelotti è senza dubbio Tuchel.