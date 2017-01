Il Mirror, in esclusiva, racconta di un Guardiola ancora una volta sorprendente, che in quest'ultimo periodo stupisce con grande regolarità. L'ultimo anomalo gesto è avvenuto negli spogliatoi di Goodison Park, dove l'allenatore spagnolo ha fatto i complimenti ai suoi giocatori per la prestazione, nonostante il tabellino recitasse un netto e severo 4-0 per l'Everton.



Atteggiamento insolito che si aggiunge a quelli discussi nelle scorse settimane - come le brusche risposte ai cronisti e la voglia di smettere -, sintomo di un Pep in confusione, che prova ad usare persino la psicologia inversa per avanzare nel suo processo di cambiamento di mentalità e gioco del Manchester City, ma che ancora scarseggia sotto il profilo dei risultati. Così, sempre secondo il Mirror, è prevista una rivoluzione per l'estate che abbassi l'età media dei suoi calciatori, garantendo però la stessa qualità, e trovi dei profili più adatti all'idea di gioco di Guardiola. In partenza Zabaleta, Touré Yaya, Jesús Navas, Caballero, Sagna e Clichy a fine contratto, poi Nasri, Bony, Hart e Mangala già esclusi in questi mesi dallo stesso allenatore spagnolo.