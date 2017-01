Pep Guardiola ha parlato, dopo la partita vinta contro il Burnley, dei problemi disciplinari del City, alla settima espulsione stagionale, e di come il regolamento viene applicato in Inghilterra: ''Abbiamo avuto molti problemi disciplinari, ora ci aspettiamo che la FA prenda provvedimenti. Il rosso a Fernandinho? Chiedete all'arbitro, non a me. La colpa è sempre nostra, sempre del Manchester City. In tutti i campionati, però, il gol del Burnley sarebbe stato annullato per il fallo su Bravo; e quell'episodio dovrebbe essere fischiato anche in Inghilterra come in tutto il resto del mondo, perché il regolamento dice che il portiere non può essere toccato nell'area piccola. Bene, mi adatterò al fatto che in Premier League avete regole speciali, ora che l'ho capito so come dobbiamo giocare''.