Pep Guardiola è contro l’utilizzo dei social da parte dei calciatori. L’allenatore del Manchester City, si è lamentato del fatto che i propri giocatori si trovino costantemente, “ogni cinque secondi”, su Instagram e Snapchat. Come riportano i giornali inglesi, il tecnico ha sempre prestato molta attenzione a questa “deriva social” nei club dove ha lavorato, ma ora ammette che è molto più difficile controllare tutti i calciatori, e tutto quello che fanno (e postano).



La sua non è una chiusura completa alla tecnologia che avanza, ma una critica a chi abusa del proprio tempo sui social: “Dormono con il telefono accanto – si sfoga Pep - sono connessi a tutte le ore, e solo quando lavorano non utilizzano i dispositivi, solo perché in tali occasioni sono costretti a farne a meno”.