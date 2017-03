Pep Guardiola, manager del Manchester City, parla in conferenza stampa alla vigilia della ritorno degli ottavi di Champions contro il Monaco: "Dovremo segnare, voglio vedere la mia squadra entrare in campo dal primo minuto con la voglia di vincere. Il Monaco è una squadra fantastica, invito le persone a venire allo stadio per godersi lo spettacolo. La tattica? Difendersi e basta sarebbe un suicidio, il modo migliore per non subire è attaccare. Voglio i quarti di finale, per me sarebbe un sogno".