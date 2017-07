Aleksandar Kolarov è a un passo dalla Roma. La conferma arriva dalle parole di Pep Guardiola. L'allenatore spagnolo del Manchester City ha dichiarato dopo la sconfitta per 2-0 con il Manchester United nell'International Champions Cup: "Kolarov è molto vicino alla Roma. Per lui è una bella opportunità tornare a giocare nella Capitale (in passato ha vestito la maglia della Lazio, ndr). Ha parlato con me e con il club, ci ha chiesto di andare via. Non mi piace trattenere chi non vuole restare, quindi una cessione è la soluzione migliore per tutti".



MENDY PER IL CITY - Al posto del 31enne serbo è in arrivo il francese Benjamin Mendy dal Monaco per una cifra intorno ai 50 milioni di euro.