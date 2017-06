Pep Guardiola si espone in prima persona per l'indipendenza della Catalogna. L'allenatore del Manchester City, in vacanza a Barcellona, ha deciso di guidare con grande determinazione lìonda indipendentista catalana. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, dopo la partitella commemorativa di Wembley 1992 (la prima Champions del Barça) giocata sabato al Camp Nou ieri Guardiola è andato al Montjuic in compagnia di Oriol Piugdemont, presidente del 'Govern' catalano. In programma una manifestazione pro-indipendenza alla quale hanno partecipato 30/40 mila persone. Nessuno è stata applaudita quanto il tecnico del City che ha letto un messaggio contundente in catalano, spagnolo e inglese: "Voteremo, anche se lo Stato spagnolo non vuole", ha detto Pep riferendosi al referendum per l’indipendenza lanciato da Puigdemont per il 1° ottobre. "Abbiamo provato a votare 18 volte e la risposta è sempre stata no ignorando la volontà dell’80% della popolazione catalana. Non c’è altra via d’uscita: dobbiamo votare. Noi catalani oggi siamo vittime di uno Stato che ha messo in moto una persecuzione politica impropria di una democrazia europea del XXI secolo. Chiediamo alla comunità internazionale che ci aiuti. Facciamo appello a tutti i democratici d’Europa affinché ci appoggino nella difesa dei diritti minacciati in Catalogna, come la libera espressione politica o il voto. Chiediamo che ci aiutino ad affrontare gli abusi di uno Stato autoritario".