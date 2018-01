L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola ha dichiarato dopo la vittoria di ieri contro il Watford: "La tradizione va rispettata, ma questo calendario non protegge i giocatori, anzi li ammazza. Non è normale andare avanti così, nel calcio facciamo tanti controlli antidoping, ma bisogna controllare anche l'eccesso di impegni. Gli artisti di questo sport sono i calciatori, la gente va allo stadio per vederli all'opera, ma non si può giocare ogni due giorni, questo non è basket né tennis, nel calcio il recupero non è così rapido come in altre discipline".



"David Silva? Siamo felici che sia tornato, ma non so quanto tempo resterà con noi, è libero di prendere le decisioni che ritiene più opportune perché le vicende familiari contano più di ogni altra cosa. Gabriel Jesus resterà fuori dalle 4 alle 6 settimane, forse anche di più".