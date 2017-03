Alla vigilia del quarto di finale di FA Cup contro il Middlesbrough di sabato, che precede il ritorno di Champions League contro il Monaco e la delicata sfida di Premier contro il Liverpool, Pep Guardiola non nasconde il timore per una prima stagione al Manchester City senza titoli: "Queste tre partite decideranno cosa accadrà nei due mesi successivi".



Ed ha aggiunto "So che tipo di pressione c'è sulle mie spalle e devo conviverci. Il mio periodo a Monaco è stato giudicato un disastro perché non ho vinto la Champions League, anche se abbiamo conquistato cinque titoli e siamo sempre arrivati almeno in semifinale".