L'allenatore del Manchester City Josep Guardiola, come riportato dal quotidiano inglese Daily Mirror, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul possibile ritorno ai Citiziens dell'attuale portiere del Torino Joe Hart, "Hart? In questo momento non è tra i miei pensieri - ha dichiarato l'allenatore spagnolo - sono molto contento di poter contare su due ottimi estremi difensori come Bravo e Willy Caballero. Per quanto riguarda il giocatore in prestito al Toro prenderemo le nostre decisioni al termine del campionato".