Pep Guardiola vede nero: il suo City ha perso 4-0 durante il pomeriggio, nella sfida di Goodison Park contro l'Everton. Un'umiliazione fatta e finita, contro la settima forza del campionato, non certo il Chelsea di Conte: è vero che nelle ultime cinque in campionato i Citizens avevano perso solo contro il Liverpool, due giornate fa, ma è anche vero che una squadra come gli Sky Blues di Manchester, allenata da un fuoriclasse della panchina come il catalano, non si può permettere questi passi falsi, contro club nettamente inferiori sulla carta, e soprattutto non può permettersi di non vincere nemmeno uno scontro diretto in campionato.



IL POMERIGGIO PIU' NERO - Quinto in classifica, a dieci punti dal Chelsea capolista a metà stagione: un ritardo accumulato a causa di cinque sconfitte in Premier, l'ultima forse la più bruciante, visto che contro i Toffees, a parte il solito infinito possesso palla, il City non ha prodotto praticamente nulla, senza mai tirare in porta e ballando in difesa, soprattutto con l'ex Stones, ll difensore più pagato nella storia del calcio, 56 milioni e mezzo di euro più 4 di bonus due stagioni fa. Lukaku, Mirallas, il giovane Davies e l'esordiente Lookman i nomi dei carnefinci del tecnico ex Barcellona. Apparso scoraggiato, quasi disperato in panchina. A vederlo, sono sembrati più vicini i suoi propositi di lasciare il calcio tra non molto, visto che pomeriggi come quello di oggi non li aveva mai provati: è infatti la peggior sconfitta di Guardiola in campionato, in tutta la sua carriera. A Manchester il cielo è nero, altrochè azzurro.



@AleDigio89