Rosario Guarino, ex difensore dell’Empoli allenato da Luciano Spalletti, parla così a Radio Blu proposito nei nomi per la prossima panchina della Fiorentina: “Ritengo che Spalletti sia molto affezionato a Firenze e alla Fiorentina, per lui sarebbe un sogno allenare qua. Il problema è che lui viaggia su cifre che la Fiorentina non vuole spendere. Di Francesco è un tecnico emergente, è uno che può fare bene perché ha voglia di farsi vedere, di lavorare. Penso che stia valutando moltissimo la possibilità di venire a Firenze. Se poi al Sassuolo dovessero proporgli scenari più ambiziosi nel corso delle prossime settimane è naturale che le cose potrebbero cambiare".