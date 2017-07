La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in serie C.

NORD - Colpo del Piacenza: è fatta per Scaccabarozzi del Renate. Il Vicenza per l’attacco ha sondato Evacuo (Parma, era ad Alessandria) ma in vantaggio c’è Perez (Ascoli). Bis del Sudtirol con Costantino (Vis Pesaro) e Oneto (Entella). Cori (Santarcangelo) va al Monza che, per la difesa, rivuole Guanziroli (rientrato al Como e in attesa di svincolo). E poi: Venitucci (Livorno) torna al Bassano, Capellini (Forlì) va al Modena, Taliento (Atalanta) alla Giana, Belfasti (Juve, era alla Carrarese) alla Pro Piacenza, Secondo (Pro Vercelli, era a Siena) al Cuneo.



CENTRO - Ufficiali Gucher (Vicenza) e Petkovic (Carpi) al Pisa. Dall’Atalanta alla Carrarese, dopo Cason, anche Tentoni (era a Forlì): niente da fare per Maccarone, che ha deciso di chiudere la carriera in Australia. Il Livorno ha chiesto Kanoute al Benevento (era alla Juve Stabia). Poker Santarcangelo: Gaiola (era a Padova) e Cagnano dell’Inter, più Dhamo e Joaquim del Cesena. Tripletta Ravenna con Capitanio (Teramo), Barzaghi (Pro Patria) e Gallinetta (Santarcangelo). Dierna (Viterbese) va al Gubbio che aspetta il ritorno a casa di Marchi (Reggiana). La Samb tratta Sabatino (Arezzo). E poi: Di Nunzio (Sudtirol) va al Racing Latina, Liurni (Trestina) al Prato, Borghini (Empoli) al Gavorrano, Thiam ed Elku (Spal) al Fano, Piroli e Vano (Ostiamare) all’Arzachena.



SUD - Il botto del giorno lo piazza la Casertana con Marotta (Juve Stabia). Due giovani per il Lecce: sono Riccardi (Verona) e Valeri (Rieti). Pavan e Buxton dal Verona passano alla Paganese. La Fidelis Andria è vicina a Quinto (Foggia), il Francavilla a Folorunsho (Lazio), il Monopoli a Raggio Garibaldi (Mantova), il Siracusa a Pepe (Nocerina) e Mancino (Fidelis Andria), il Catanzaro a Ripa (Juve Stabia), Turi (Bari) e Riggio (Crotone).