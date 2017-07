L'Atalanta dopo aver messo a segno il colpo Orsolini in prestito biennale con diritto di riscatto (e controriscatto per la Juve), si muove per Roger Guedes (giovane attaccante brasiliano del Palmeiras). Secondo la Gazzetta dello Sport, offerti 10 milioni, ma affare non ancora in chiusura.



Il Benevento mette a segno un colpo a sorpresa per la difesa: arriva Di Chiara. Tutto fatto nella giornata di ieri per l’esterno mancino classe ‘93 che si trasferirà nel club neopromosso dal Perugia a titolo definitivo. Battuta la concorrenza del Sassuolo sul difensore. Per l’attacco è stato trovato l’accordo con l’Atalanta anche per l’ala D’Alessandro, per cui la firma è prevista nei prossimi giorni. Ufficiale Costa dall’Empoli. Problemi, invece, per Cataldi (Lazio).