Giuseppe Rossi sta vivendo momenti molto difficili a seguito dell'ennesimo, grave incidente della sua carriera (in questo caso rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro). Però. nonostante tutto ha sempre saputo rialzarsi e lo ha fatto in silenzio, da vero anti-personaggio.



Così come in silenzio ha saputo godersi le soddisfazioni durante la sua carriera, come ad esempio la tripletta segnata alla Juventus nello storico 4-2 ottenuto dalla Fiorentina in rimonta nell'ottobre 2013. "Il giorno dopo la tripletta alla Juventus - racconta l'ex dirigente gigliato, Vincenzo Guerini al Corriere Fiorentino - lo vado a cercare negli spogliatoio, lo abbraccio e gli dico "Giuseppe sarai stanco, chissà che baldoria ieri sera". Lui mi guarda stupito e mi fa "Vincenzo, in realtà ho mangiato una pizza da solo". "Ma come da solo?" ribatto io. "Sì, ho scelto un locale vicino al Duomo, dove c’erano tutti stranieri: così nessuno mi ha riconosciuto e io sono potuto andare a letto presto. Domenica voglio fare ancora gol".