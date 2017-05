L'ex giocatore e dirigente viola Vincenzo Guerini analizza a Radio Blu il momento attuale della Fiorentina: 'Il mondo del calcio è cambiato troppo, difficile parlare di attaccamento alla maglia dei calciatori. Ne ho visti davvero pochi. Quando arrivai alla Fiorentina sapevo tutto della squadra viola, adesso non c’è alcun interesse di conoscere la storia ed il passato viola. In particolar modo agli stranieri non interessa davvero niente della maglia viola. Borja Valero ha dimostrato di avere a cuore la Fiorentina, ha firmato un contratto lunghissimo. Anche il rapporto con i tifosi è praticamente venuto meno. Dopo lo 0-5 con la Juventus ricordo che nessuno della dirigenza volle parlare in conferenza stampa e mettersi in mostra, fuggirono tutti: dovetti parlare io e fui anche contestato successivamente. Quelli attuali sono tempi diversi rispetto al 2011, in cui la squadra era allo sbando. La società ha delle responsabilità, ma perdere in quel modo a Palermo è inaccettabile. E’ necessario fare una rivoluzione adesso, cambierei quasi tutti i calciatori. Sousa finalmente avrà finito di farsi i selfie con i tifosi e andrà via'.