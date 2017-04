Vincenzo Guerini, ex Fiorentina e Empoli, a Lady Radio parla così: ‘Mi è dispiaciuto non lavorare più per i viola, tanto che per 4 mesi non ho voluto vedere calcio né parlare con nessuno per la sofferenza di doversi staccare dal mondo del calcio e alla Fiorentina alla quale ero molto legato. Le parole di Sousa dopo il pareggio contro la Sampdoria sono molto gravi. Detto questo la squadra è con Sousa e lo ha seguito in tutto e per tutto, ed è un successo dell'allenatore. Saponara? Io l'avevo segnalato alla Fiorentina prima che andasse al Milan, per me è un giocatore che deve giocare sempre’.