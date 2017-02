Tra i candidati alla sostituzione di Paulo Sousa, in caso di esonero del portoghese, c'è anche il tecnico della Primavera viola Federico Guidi, che ha commentato così la situazione: "Sono 12 anni che sono nella famiglia Fiorentina, figuriamoci se lunedì vado a vedere la partita per un interesse personale. Spero che le cose vadano per il meglio, con Sousa c’è sempre stato grande interscambio e un ottimo rapporto. Qualsiasi decisione prenderà la società poi, io sarò molto sereno. Detto questo mi auguro che il mister resti al suo posto perché vorrebbe dire che la Fiorentina ha fatto il suo dovere. La società per altro non mi ha comunicato niente per il momento".