L'Atalanta si conferma ocme la rivelazione della serie A e dopo il successo contro il Napoli l'Europa è più che un sogno. La formazione bergamasca ricorda il Palermo di Francesco Guidolin, che a Tutti Convocati racconta quei momenti e il rapporto con Zamparini, che ha dato le dimissioni da presidente dei rosanero: "Io di Zamparini ho un ricordo piacevole perchè quando passa un po' di tempo restano a galla le cose belle e io a Palermo di cose belle ne ho vissute tante. In tre anni abbiamo vinto un campionato di Serie B, siamo arrivati sesti e quindi direttamente in Coppa Uefa al primo anno di Serie A dopo 32 anni, mentre nella penultima mia annata siamo arrivati quinti lottando in tutte e due i casi per una posizione in Champions League. In pratica quello che sta facendo l'Atalanta adesso. Zamparini aveva grandi possibilità, sicuramente non è un presidente facile. Però è un uomo che ti dice le cose guardandoti in faccia. Un uomo leale, un uomo generoso perche' quando gli ho chiesto giocatori importanti lui li ha presi. Aveva i mezzi economici e si fidava di me. Quando lavoravo con lui era un presidente che avrebbe dovuto soltanto avere la precauzione di non parlare dopo la partita con i giornalisti. Cosa che non gli è mai riuscita. Se avesse avuto la capacità di tenere a freno il suo carattere in certi momenti, quando inevitabilmente per una squadra come il Palermo le cose magari non andavano bene, sicuramente sarebbe stato un presidente".