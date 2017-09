Intervistato da TuttoSport, Francesco Guidolin esprime la propria opinione sul campionato appena iniziato e candida Juventus, Napoli e Inter alla vittoria dello scudetto.



"Si sono giocate appena tre giornate, presto per emettere giudizi definitivi. La Juve c’è sempre, il Napoli di Sarri migliora di anno in anno ed è lì, e poi c’è l’Inter di Spalletti che può battersi ad armi quasi pari. Queste tre per me si contenderanno lo scudetto. I bianconeri hanno un organico molto competitivo e la solita solidità; i campani fondano la loro forza su un gioco ormai recepito a memoria mentre i nerazzurri ora hanno un tecnico che può far lievitare il collettivo e ciascun singolo".