Ruud Gullit, ospite di Sport2000, ha parlato della sua carriera: " Ai miei tempi i migliori calciatori giocavano in Italia, era il tempo del catenaccio ed era difficile segnare un gol contro questi bravi difensori. Erano maturi e avevano esperienza perché giocavano ogni settimana contro tanti fuoriclasse. Per questo sono diventato un calciatore migliore. Il fuoriclasse fa sempre la differenza. La tattica e gli schemi sono degli scheletri ma in questi ci sono i fuoriclasse che fanno la differenza. Puoi fare tutti gli schemi che vuoi ma la classe individuale fa sempre la differenza come è accaduto con Van Basten, Maradona, Messi e Cristiano Ronaldo.



SUL RAZZISMO - "C’è ovunque, dipende da come ti comporti. Dipende dalla tua attitudine, devi giocare bene e basta. C’è tanta gente che si scarica durante le partite per quello che gli è successo durante la settimana. Problemi con il lavoro, la moglie, i figli. Balotelli viene ‘sgridato’ anche per le questioni fuori dal campo. Non tutti sono razzisti anche quando dicono brutte cose. La cosa più importante e significativa della mia vita è stato l’incontro con Nelson Mandela. Era un uomo generoso e carismatico che ha influenzato il mondo intero. Da lui ho imparato l’umiltà e la capacità di perdonare. Mi ha insegnato che non si può avere simpatia per tutti ma bisogna avere sempre rispetto".



SULLA RELIGIONE - "Credo in Dio, mi sento seguito e molto fortunato. Ogni tanto vado in Chiesa. Dio è sempre dentro di noi e nella nostra coscienza che ti fa capire quando si sbaglia. Ho avuto tanti momenti in cui non ho ascoltato bene la mia coscienza. Oggi invece sono molto più equilibrato"



SU SACCHI - “La regola che ha rivoluzionato il mondo del calcio è il retropassaggio al portiere. Questa ha velocizzato maggiormente il gioco. Anche l’interpretazione del calcio di Sacchi ha portato delle novità importanti".



SUI FENOMENI DEL CALCIO - "E' più forte Maradona di Pelè. Messi e Cristiano Ronaldo alla pari. Il Milan di Sacchi e il Barcellona di Guardiola sono due squadre che hanno portato qualcosa di nuovo nel calcio, non si può dire che una è più forte dell’altra”.