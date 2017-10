Qualche punta di polemica, in Olanda, sul match disputato da de Vrij contro il Sassuolo. Il vice allenatore della Nazionale olandese Ruud Gullit ha parlato di De Vrij ai microfoni di Ziggo Sport, con zoom sulla situazione fisica del giocatore: “Il medico della Lazio ci aveva detto che era infortunato e che non poteva giocare, poi abbiamo visto la formazione titolare contro il Sassuolo ed era lì. Ci siamo chiesti come fosse possibile. Abbiamo quindi chiamato nuovamente il medico della Lazio, che ci ha spiegato che erano riusciti a ‘rattoppare’ il giocatore”. L'ex Milan ha poi chiosato: “Abbiamo parlato anche con de Vrij, che ci ha detto di essere riuscito a giocare, ma di sentire ancora dolore e di non essere abbastanza in forma per rispondere ad una chiamata della Nazionale”. “Se qualcuno non è in forma al 100% non lo convoco”, ha aggiunto poi il ct olandese Advocaat.