Ruud Gullit, ex giocatore del Milan, ha parlato a Radio Cusano Campus della Roma e delle possibilità che hanno i giallorossi di vincere lo scudetto: ''Per me è stato sempre un piacere venire a Roma: è una città bellissima dove ho tanti amici. E qui sono stato anche per la prima operazione al ginocchio. L’Olimpico è bello, affascinante, e tutt’ora ho un bel ricordo delle partite giocate nello stadio della Roma, ma un club come questo ha assolutamente bisogno di uno stadio nuovo, tutto suo, uno stadio di proprietà, uno stadio senza pista di atletica, dove si veda bene la partita, con gli spalti più vicini al campo di gioco. Purtroppo gli stadi italiani sono vecchi, scomodi e di conseguenza vuoti. Quando oggi vedo la Roma che ha un pubblico magnifico, giocare in uno stadio quasi vuoto, provo tristezza. Quando giocavo io all’Olimpico venivano a fare il tifo per i giallorossi in 80 mila. Mi da veramente fastidio vedere l’Olimpico così vuoto oggi. Il calcio italiano se vuole crescere deve ripartire da stadi nuovi, quelli esistenti sono troppo vecchi. Comunque, la Roma oggi ha proprio una bella squadra e può lottare per lo scudetto fino all’ultimo. Deve fare però un salto di qualità perchè ha sempre la possibilità di essere lì al vertice, ma, poi alla fine le manca sempre qualcosa per alzare un trofeo''.