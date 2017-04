Ruud Gullit ha parlato a Skysport del derby tra Inter e Milan: “Il derby è una cosa diversa da tutte le altre partite. La preparazione è la stessa ma in città si parla già da due settimane prima, ci sono addirittura tifosi che in caso di sconfitta non si presentano sul lavoro. L’Inter era una grande squadra quando giocavo in Italia, io devo molto al calcio italiano, l’interpretazione del gioco innanzitutto. Adesso è cambiato tanto perché i fuoriclasse giocano all’estero, io spero per l’Italia che tornino tempi belli ma servono gli stadi di proprietà. Bacca è bravo, può essere decisivo quanto me”