Ruud Gullit, ex giocatore del Milan, ha parlato della situazione di Paul Pogba; l'olandese ha voluto mettere in guardia il Polpo, e gli ha consigliato di concentrarsi sul lavoro più che sull'immagine: ''Lui può anche essere il giocatore più costoso del mondo, ma questo non conta se dedica più tempo a pensare agli abiti, al colore dei capelli e ai suoi social media piuttosto che a lavorare sul campo''.



SINDROME DEPAY - Il Tulipano Nero ha anche sottolineato che non dedicarsi al 100% al lavoro potrebbe portare Pogba a fare la stessa fine di Memphis Depay, scaricato proprio in questa sessione di mercato dal Manchester United: ''Paul dovrebbe chiedere a Depay e si renderà conto che avere successo e raggiungere un livello superiore in Inghilterra è possibile solo se si lavora ogni settimana e se si dà tutto per la carriera; Memphis è stato pesantemente criticato perché si è concentrato sulla sua immagine più che sul suo lavoro. Avrebbe dovuto sapere che il campo viene prima di tutto. E anche Paul rischia di ricevere l'ira dei tifosi. La gente comincerà a lamentarsi e a contestarlo. Giocare bene per il club viene prima di tutto, non bisogna lasciarsi distrarre da tutte le altre luci della ribalta''.