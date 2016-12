Il talentuoso figlio d'arte Ianis Hagi in forza alla Fiorentina parla a digisport della sua attuale esperienza in viola e non solo: 'L’ombra di Adrian Mutu a Firenze si sente, è difficile dimenticare un giocatore che ha fatto così tante buone cose con la Fiorentina. Basti pensare che per il 90° anniversario del club lui è stato nominato nella top 11 di tutti i tempi. Mutu è molto popolare a Firenze. Alla Fiorentina I miei compagni sono dei grandi, tutti molto cordiali. Mi parlano e tutti chiedono se ho bisogno di aiuto. Lo stesso vale per lo staff tecnico. A Firenze tutto è perfetto per giocare bene a calcio. Mi auguro di giocare di più al ritorno dalle vacanze'.