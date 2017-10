Partitella in famiglia ieri tra i giocatori della Fiorentina che non hanno giocato contro l'Udinese e la Primavera viola di Emiliano Bigica. Come riporta l'edizione odierna di Stadio, Ianis Hagi ha segnato ancora una volta su punizione, ricevendo gli applausi di Stefano Pioli. Per gli altri lavoro defaticante e palestra.