Emil Hallfredsson ha commentato, a Udinese Tv, la partita persa dall'Udinese contro l'Empoli: ''Oggi non siamo riusciti a segnare, siamo mancati negli ultimi trenta metri, ma non è che loro abbiano fatto molto più di noi, ci è andata male. Il calcio è così, se non sei attento prendi gol, forse mancava un po’ di concentrazione, dobbiamo lavorare ancora di più in settimana se vogliamo fare punti domenica prossima. La sostituzione? Quando esci dal campo sei un po’ nervoso, ma più con te stesso, adesso testa alta e lavorare duro per la partita contro il Milan, gara che sarà ancora più difficile per noi''.